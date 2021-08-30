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В ЖК «Зиларт» на юге Москвы обвалился потолок. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В жилом комплексе «Зиларт» на юге Москвы обвалился потолок. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

На записи видно, что часть конструкции рухнула на первом этаже в подъезде новостройки рядом с лифтом. Оказавшимся в другом конце помещения людям советуют пройти через второй этаж.

По предварительным данным, перекрытие упало в строящемся здании на территории жилого комплекса. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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