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Пассажиры рейса Петербург – Москва сняли на видео скандал со стюардессой

Александр Кузьмин
1 час назад

Пассажиры рейса авиакомпании «Аэрофлот» устроили скандал с бортпроводницей. Все происходящее они сняли на камеру, соответствующее видео публикует сообщество «Подслушано Аэрофлот» во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, как несколько мужчин и женщина снимают стюардессу на телефон и требуют назвать фамилию. Сотрудница авиакомпании объясняет пассажирам, что ее фамилия относится к персональным данным, и разглашать их она не обязана. Кроме того, бортпроводница заявила, что ее «оппоненты» не имеют права снимать ее на камеру. Что стало поводом для словесной перепалки, не уточняется.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Аэрофлот,Санкт-Петербург,
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