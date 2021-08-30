На кадрах запечатлено, как несколько мужчин и женщина снимают стюардессу на телефон и требуют назвать фамилию. Сотрудница авиакомпании объясняет пассажирам, что ее фамилия относится к персональным данным, и разглашать их она не обязана. Кроме того, бортпроводница заявила, что ее «оппоненты» не имеют права снимать ее на камеру. Что стало поводом для словесной перепалки, не уточняется.