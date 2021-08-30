Заместителя гендиректора РУСАЛа нашли мертвым в Москве

«В одной из квартир на улице Бахрушина в центре российской столицы было найдено тело 67-летнего Петра Синьшинова. В ходе визуального осмотра следов насильственной смерти не выявлено, порядок в квартире также нарушен не был. Погибшего обнаружила его домработница, когда приехала для проведения уборки в квартире предпринимателя», - уточнил изданию KP.RU источник в органах МВД.