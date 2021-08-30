Заместителя гендиректора РУСАЛа нашли мертвым в Москве

В отделение полиции поступило сообщение о нахождении тела 67-летнего предпринимателя Петра Синьшинова в одной из квартир на улице Бахрушина в центре Москвы. Тело мужчины обнаружила его домработница, пришедшая в квартиру для уборки. Женщина немедленно вызвала к месту произошедшего оперативные службы. Приехавшие врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь и констатировали смерть.
«В одной из квартир на улице Бахрушина в центре российской столицы было найдено тело 67-летнего Петра Синьшинова. В ходе визуального осмотра следов насильственной смерти не выявлено, порядок в квартире также нарушен не был. Погибшего обнаружила его домработница, когда приехала для проведения уборки в квартире предпринимателя», - уточнил изданию KP.RU источник в органах МВД.
Сообщается, что при жизни Петр Синьшинов страдал сахарным диабетом, но пока не удалось установить, связана ли скоропостижная кончина с этим диагнозом. Тело мужчины направили на медицинскую экспертизу, которая определит точные причины смерти.
Петр Иванович Синьшинов занимал пост заместителя генерального директора российского алюминиевого предприятия РУСАЛ, одного из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. РУСАЛ - одна из крупнейших компаний РФ по объемам рыночной стоимости и объемам продаж.