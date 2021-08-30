Массовая драка в Некрасовке попала на видео

Неизвестные устроили массовую драку у строительной площадки в Некрасовке. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «Агентство "Москва"».
В потасовке приняли участие не менее 10 человек. Как сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО города Москвы, прибывшие на место происшествия полицейские задержали всех участников конфликта. Они были доставлены в территориальный отдел полиции.
«В результате проверочных мероприятий к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”, привлечены 10 человек, из них трое местных жителей. Всем участникам конфликта назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей», – указано в сообщении пресс-службы.