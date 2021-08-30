В Саратовской области подростки самостоятельно потушили огонь, подбирающийся к населенному пункту. Снятое очевидцем видео опубликовано в YouTube-канале пользователя Владимира Степанова.

Уточняется, что инцидент произошел в Вольском районе Саратовской области 29 августа. Дети тушили крупное возгорание на окраине села Кряжим. На кадрах видно, как ребята поливают водой охваченную огнем сухую траву и забор.