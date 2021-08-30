Сотрудника поезда обвинили в педофилии

Сотрудника поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Москва, обвинили в педофилии. Инцидент произошел в поезде 49. Подробности происшествия осветил Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным источника, сотрудник поездной бригады зашел в пятый вагон, где находился ребенок, и совершил развратные действия сексуального характера. Мальчик не запомнил имени злоумышленника, однако рассказал о случившемся следователям.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают сотрудника РЖД. Его обвиняют в уголовном преступлении — совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего пассажира. Обстоятельства уточняются.
Ранее на юго-западе Москвы задержали гастарбайтера, домогавшегося шестилетней девочки. Злоумышленник заметил одинокого ребенка во время ремонта детского сада на проспекте Вернадского. Делом педофила занялся Следственный комитет.