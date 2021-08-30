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Сотрудника следовавшего в Москву поезда обвинили в педофилии

Мослента
1 час назад

Сотрудника поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Москва, обвинили в педофилии. Инцидент произошел в поезде 49. Подробности происшествия осветил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сотрудника поезда обвинили в педофилии
Фото:  Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным источника, сотрудник поездной бригады зашел в пятый вагон, где находился ребенок, и совершил развратные действия сексуального характера. Мальчик не запомнил имени злоумышленника, однако рассказал о случившемся следователям.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают сотрудника РЖД. Его обвиняют в уголовном преступлении — совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего пассажира. Обстоятельства уточняются.

Ранее на юго-западе Москвы задержали гастарбайтера, домогавшегося шестилетней девочки. Злоумышленник заметил одинокого ребенка во время ремонта детского сада на проспекте Вернадского. Делом педофила занялся Следственный комитет.

Происшествия,РЖД,СКР,МВД,
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