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Полиция Петербурга задержала педофила-рецидивиста

News.ru
1 час назад

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в педофилии. Жертвами злоумышленника стали не менее трёх детей. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция Петербурга задержала педофила-рецидивиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно, педофила заметили ещё 27 августа у дома 36 на Фермском шоссе в Приморском районе. Тогда в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина пристаёт к детям во дворе. Прибывшие на место полицейские задержали его и составили административный протокол. В тот же день к ним обратилась женщина, заявившая, что ранее этот же мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её восьмилетней дочери. Также было установлено, что жертвами злоумышленника стали ещё двое несовершеннолетних.

Выяснилось, что задержанный 37-летний мужчина был ранее судим и принудительно наблюдался в психдиспансере специального типа. В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по нескольким пунктам статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее полиция Новосибирска задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в серийном изнасиловании девочек-подростков.

Происшествия,Санкт-Петербург,
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