Полиция Петербурга задержала педофила-рецидивиста

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в педофилии. Жертвами злоумышленника стали не менее трёх детей. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, педофила заметили ещё 27 августа у дома 36 на Фермском шоссе в Приморском районе. Тогда в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина пристаёт к детям во дворе. Прибывшие на место полицейские задержали его и составили административный протокол. В тот же день к ним обратилась женщина, заявившая, что ранее этот же мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её восьмилетней дочери. Также было установлено, что жертвами злоумышленника стали ещё двое несовершеннолетних.