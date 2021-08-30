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От неизвестной болезни в Индии умерли 40 детей

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
30 августа 2021

Индийский штат Уттар-Прадеш сообщил о гибели за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки 68 человек, при этом 40 из погибших были детьми, а 12 из них скончались за последние сутки.

От неизвестной болезни в Индии умерли 40 детей
Фото: ReutersReuters

Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге – высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов, передает РИА «Новости».

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«Ситуация в районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены являются причинами распространения болезни», – сказал Times of India один из медиков Маниш Асиджа.

Власти отмечают, что из-за высокой влажности, вызванной проливными ливнями, и высокой температуры пострадавшие районы стали идеальными для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются кровососущими насекомыми.

Происшествия,Газета The Times,РИА Новости,Индия,
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