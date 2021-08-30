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В Сочи рядом с заправкой загорелся дом

ТАСС
53 минуты назад

Пожарные тушат возгорание в частном доме в Сочи на площади 30 кв. м. На участке плотная застройка, рядом с возгоранием находится заправочная станция, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи рядом с заправкой загорелся дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 30 кв. м. В 10:33 объявлена локализация возгорания на площади 35 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с горящим домом находятся заправка и автосервис, на участке плотная застройка. О пострадавших не сообщается. По данным ведомства, на месте работают 15 человек личного состава, задействовано шесть единиц техники.

Происшествия,Сочи,
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