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В Северной Осетии избили высокопоставленного чиновника

Lenta.ruиещё 2
33 минуты назад

Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием нападения и избиения исполняющего обязанности главы Росимущества Северной Осетии Алексея Иванова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском управлении МВД.

В Северной Осетии избили высокопоставленного чиновника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Полиция передала в СКР заявление высокопоставленного чиновника о нанесении ему телесных повреждений.

Инцидент произошел 26 августа в служебном кабинете Иванова, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Туда, оттолкнув секретаршу, ворвался агрессивный мужчина. Он угрожал и оскорблял чиновника в связи с недавней проверкой банкротящегося госпредприятия «Бесланский конезавод», вскрывшей хищения.

Иванов пытался вызвать полицию, но мужчина схватил его за шею и начал душить. Чиновник получил множественные удары по лицу и телу. После нападения визитер сказал Иванову, что у него в республике «все схвачено» и Иванову не жить, если он не уедет из региона.

Потерпевший опознал в напавшем бывшего министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураза Мильдзихова.

Руководство Росимущества попросило Генпрокуратуру взять ЧП на особый контроль.

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