В Ставрополе местный житель ворвался в помещение автосервиса с лопатой и напал на его работников. Зафиксированную на камеру видеонаблюдения запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

По предварительным данным, причиной нападения стал припаркованный у гаража мужчины автомобиль. Данный факт его возмутил, и, решив наказать предполагаемых обидчиков, вооруженный садовым инвентарем агрессивный ставрополец вломился в автомастерскую и избил лопатой автомеханика.