В Екатеринбурге змея укусила девочку за лицо. Кадры инцидента появились в сообществе «Плохие новости» во «ВКонтакте».
Уточняется, что все произошло в контактном зоопарке «Пять бабочек». На опубликованной записи видно, как сначала рептилия обвила шею ребенка, а затем укусила его за лицо.
Работники заведения утверждают, что такая ситуация возникла впервые. Они предположили, что от юной посетительницы пахло цыплятами, именно это могло стать причиной агрессивного поведения змеи.
По данному факту правоохранители организовали доследственную проверку.