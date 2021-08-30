В Екатеринбурге змея укусила девочку за лицо. Кадры инцидента появились в сообществе «Плохие новости» во «ВКонтакте».

Уточняется, что все произошло в контактном зоопарке «Пять бабочек». На опубликованной записи видно, как сначала рептилия обвила шею ребенка, а затем укусила его за лицо.

Работники заведения утверждают, что такая ситуация возникла впервые. Они предположили, что от юной посетительницы пахло цыплятами, именно это могло стать причиной агрессивного поведения змеи.