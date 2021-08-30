Умер воевавший в Чечне Герой России

Герой России Роман Шадрин скончался на 55-м году жизни в Екатеринбурге. Причиной смерти, по словам его друга Серика Султангабиева, стало онкологическое заболевание, пишет местный портал E1.

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По словам Султангабиева, Шадрин перенес операцию. Других подробностей он пока сообщить не смог.

Информацию о смерти Шадрина подтвердила и его жена Наталья. У супругов четверо детей, самому младшему из которых нет и года, уточняет издание.

Ura.Ru со ссылкой на источник в медицинской среде сообщает, что герой России умер в госпитале на Широкой Речке. По словам собеседника журналистов, его пытались спасти разными способами, в том числе вызывали экстрасенсов, но ничего не помогло. Официально в больнице эту информацию не подтвердили.