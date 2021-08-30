В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Воевавший в Чечне Герой России умер на Урале

Елена Прошина
24 минуты назад

Герой России Роман Шадрин скончался на 55-м году жизни в Екатеринбурге. Причиной смерти, по словам его друга Серика Султангабиева, стало онкологическое заболевание, пишет местный портал E1.

Умер воевавший в Чечне Герой России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Султангабиева, Шадрин перенес операцию. Других подробностей он пока сообщить не смог.

Информацию о смерти Шадрина подтвердила и его жена Наталья. У супругов четверо детей, самому младшему из которых нет и года, уточняет издание.

Ura.Ru со ссылкой на источник в медицинской среде сообщает, что герой России умер в госпитале на Широкой Речке. По словам собеседника журналистов, его пытались спасти разными способами, в том числе вызывали экстрасенсов, но ничего не помогло. Официально в больнице эту информацию не подтвердили.

Роман Шадрин во время Первой чеченской войны был командиром 68-го отдельного разведывательного батальона. В январе 1995 года в Грозном подразделение в битве с несколькими сотнями боевиком захватило и сутки удерживало здание главпочтамта. Также Шадрин обеспечил взятие федеральными войсками еще ряда важных стратегических объектов, в том числе краеведческого музея и бывшего обкома. В декабре того же года ему было присвоено звание Героя России. По воспоминаниям о службе офицер написал книгу «Рассказы о войне». После окончания службы он возглавлял ЦПКиО в Екатеринбурге и был депутатом местной Думы, а также руководил организацией «Герои России».

Происшествия,Роман Шадрин,Почта России,Госдума,Чеченская Республика,Екатеринбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители