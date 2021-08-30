Обрушившийся на США ураган «Ида» обратил вспять крупнейшую реку в Северной Америке. Из-за стихии вода в Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью 1,5 метра в секунду, об этом сообщает Геологическая служба США. Необычное явление сотрудник службы Скотт Перьен объяснил сильным ветром, скорость которого превышает 240 километров в час, а также штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает Миссисипи.