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Ураган заставил реку течь в обратную сторону. Видео

Александр Кузьмин
43 минуты назад

Обрушившийся на США ураган «Ида» обратил вспять крупнейшую реку в Северной Америке. Из-за стихии вода в Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью 1,5 метра в секунду, об этом сообщает Геологическая служба США. Необычное явление сотрудник службы Скотт Перьен объяснил сильным ветром, скорость которого превышает 240 километров в час, а также штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает Миссисипи.

Ураган «Ида» атаковал побережье Мексиканского залива в штате Луизиана накануне вечером, мощный ветер с корнем вырывал деревья, обрывал электропровода.

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