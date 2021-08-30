В Подольске задержали вора, который во время прогулки с собакой украл у спящего на лавочке мужчины ноутбук и два мобильных телефона. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram -канала «МК: срочные новости».

Злоумышленник заметил спящего человека рано утром, когда вышел прогуляться с домашним питомцем. Он подкрался к нему и вытащил из кармана мужчины два телефона. Кроме того, подозреваемый прихватил и ноутбук. В ходе допроса задержанный признался в совершении кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело.