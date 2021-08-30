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Прохожий в Уфе поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка

ТАССиещё 2
1 час назад

Прохожий в Уфе поймал 11-месячного ребенка, выпавшего из окна с первого этажа. Ребенок пытался вылезти из окна вслед за трехлетней сестрой, сообщили в управлении гражданской защиты города в понедельник.

В Уфе прохожий поймал выпавшего из окна ребёнка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным управления, в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о том, что на улице Пекинской, 35 из окна первого этажа выпал трехлетний ребенок. Упавшую девочку заметил проходивший мимо мужчина.

"Он обратил внимание, что из окна пытается "выйти" еще один ребенок. Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев", - говорится в сообщении.

Уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. По предварительной информации, мать малышей в этот момент находилась дома.

Выпавшая из окна девочка была госпитализирована, обстоятельства происшествия выясняются.

Происшествия,Уфа,
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