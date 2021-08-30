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Ураган «Ида» бушующий на юго-востоке США попал на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Пришедший с Кубы ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана. Скорость ветра достигает 240 км/ч. Видео публикует телеканал «Москва 24».

Сообщается, что скорость ветра достигает 240 км/ч.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) информировал, что надвигающийся ураган усилился до четвёртой категории из пяти. Это означает вероятность «катастрофического ущерба». Более 167 тыс. жителей остались без электричества.

Стоит отметить, что 16 лет назад в регионе бушевал ураган «Катрина», который унёс жизни около 1,8 тыс. человек

Происшествия,Катастрофы,США,Видео,Куба,
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