"Один из самых сложных сезонов": Площадь лесных пожаров в РФ превысила 8 млн га

"Этот сезон - один из самых сложных за всю историю наблюдений. Площадь пожаров превысила 8 млн га. Наиболее напряженная ситуация была в Республике Саха (Якутия) и в Иркутской области. По итогам сезона площадь пожаров будет еще больше", - рассказал глава Рослесхоза.