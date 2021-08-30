Полиция наказала 169 мигрантов за агрессивное поведение

На 169 приезжих, задержанных в Москве за агрессивное поведение, составлены протоколы о мелком хулиганстве, сообщили в столичном главке МВД.

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В МВД сообщили, что в субботу в полицию поступила информация о скоплении на Бабаевской улице молодых людей, которые громко выясняли отношения и проявляли агрессию. Когда полиция прибыла на место, «группа молодых граждан» хотела «скрыться в одном из общежитий». Однако «участники конфликта были выявлены и доставлены в территориальные отделы МВД». Указывается, что «в отношении 169 доставленных граждан составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП», передает ТАСС.