В Новосибирске мужчина открыл стрельбу по людям из окна дома

Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу по людям из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного следственного управления СК РФ.

Фото: Fotolia Fotolia

"Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, <...> из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории", - рассказали в ведомстве.

В результате пострадали пятеро человек, двух из которых доставили в больницу.