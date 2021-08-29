Экс-депутат Госдумы Ненашев умер в московском фитнес-клубе

Бывший депутат Госдумы , председатель «Движения поддержки флота» Михаил Ненашев ушел из жизни на 62-м году жизни в одном из фитнес-клубов в Москве . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ненашев родился 18 марта 1960 года в селе Терновка Воронежской области. С 1978 по 1996 годы служил на Северном флоте. По его инициативе в 1991 году был создан общественный совет «300 лет Российскому Флоту». В 1998 году организация была преобразована в общероссийское общественное «Движение поддержки флота». Ненашев был депутатом Государственной Думы пятого созыва с 2007 по 2011 год.