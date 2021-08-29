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Экс-депутат Госдумы Ненашев умер в московском фитнес-клубе

Елена Прошина
42 минуты назад

Бывший депутат Госдумы, председатель «Движения поддержки флота» Михаил Ненашев ушел из жизни на 62-м году жизни в одном из фитнес-клубов в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Экс-депутат Госдумы Ненашев умер в московском фитнес-клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Днем 29 августа на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца», - сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

Ненашев родился 18 марта 1960 года в селе Терновка Воронежской области. С 1978 по 1996 годы служил на Северном флоте. По его инициативе в 1991 году был создан общественный совет «300 лет Российскому Флоту». В 1998 году организация была преобразована в общероссийское общественное «Движение поддержки флота». Ненашев был депутатом Государственной Думы пятого созыва с 2007 по 2011 год.

Происшествия,Михаил Ненашев,Госдума,МВД,Москва,
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