Сильнейший с 1993 года потоп произошел в Бурятии, передает Telegram-канал издания Redovka.

В республике вышла из берегов река Селенга. В результате несколько сел Кяхтинского района оказались под водой. Затопило десятки домов, разрушены теплицы. Люди передвигаются на лодках.

Местные жители начали эвакуацию пожилых людей: большинство уезжает к родственникам, остальных размещают в местном ДК.

Чиновники пообещали помочь пострадавшим дровами и овощами и выплатами от 10 до 100 тысяч рублей.

В наиболее подтопленное село Наушки прибыл глава республики Алексей Цыденов, сообщает телеканал «Аригус». С 27 августа там действует режим ЧС. Отмечается, что в некоторых домах уровень воды «по пояс».