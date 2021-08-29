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В Москве во время застолья гостю выстрелили из ружья в лицо

Ювелина Бернст
28 минут назад

В Москве мужчина убил своего знакомого выстрелом из ружья в голову во время застолья, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина выстрелил из ружья в лицо знакомому
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным издания, 45-летний хозяин квартиры на Хабаровской улице распивал спиртные напитки вместе с подругой и супружеской парой. В какой-то момент он выстрелил в лицо 38-летнему гостю, отчего тот скончался на месте. Причина выстрела пока неизвестна.

После инцидента стрелявший и его подруга скрылись. Известно, что стрелок и его жертва проживали в одном доме. Мужчина произвел выстрел из "Сайги", на которую у него была лицензия.

В настоящее время на месте произошедшего работает следственно-оперативная группа.

В Москве недавно произошел похожий случай: тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в лоб из пистолета с сигнальными патронами. Женщина осталась жива, но ее лицо оказалось сильно повреждено.

Происшествия,МВД,Московский комсомолец,Москва,
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