Мужчина выстрелил из ружья в лицо знакомому

В Москве мужчина убил своего знакомого выстрелом из ружья в голову во время застолья, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 45-летний хозяин квартиры на Хабаровской улице распивал спиртные напитки вместе с подругой и супружеской парой. В какой-то момент он выстрелил в лицо 38-летнему гостю, отчего тот скончался на месте. Причина выстрела пока неизвестна.

После инцидента стрелявший и его подруга скрылись. Известно, что стрелок и его жертва проживали в одном доме. Мужчина произвел выстрел из "Сайги", на которую у него была лицензия.

В настоящее время на месте произошедшего работает следственно-оперативная группа.