В США старт ракеты-носителя завершился неудачей.Видео

"Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты. Наша команда изучит эти данные и использует их в будущих запусках", - заявили в Astra.

Ракету запустили с площадки "Тихоокеанский космопорт", расположенной на острове Кадьяк в штате Аляска, 28 августа в 14:36 по местному времени (29 августа в 01:36 по Москве).

На старте ракета немного отклонилась, однако через несколько секунд все же полетела вверх. Спустя две с половиной минуты она потеряла устойчивость из-за отключения двигателей. Astra разрабатывает ракету для космических сил США, носитель должен был доставить на орбиту тестовый груз.