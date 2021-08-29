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В США старт ракеты-носителя завершился неудачей.Видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Пробный запуск разработанной американской компанией Astra ракеты-носителя не удался. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты. Наша команда изучит эти данные и использует их в будущих запусках", - заявили в Astra.

Ракету запустили с площадки "Тихоокеанский космопорт", расположенной на острове Кадьяк в штате Аляска, 28 августа в 14:36 по местному времени (29 августа в 01:36 по Москве).

На старте ракета немного отклонилась, однако через несколько секунд все же полетела вверх. Спустя две с половиной минуты она потеряла устойчивость из-за отключения двигателей. Astra разрабатывает ракету для космических сил США, носитель должен был доставить на орбиту тестовый груз.

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