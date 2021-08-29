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Пьяный россиянин избил сотрудницу «Пятерочки» и попал на видео

Мослента
47 минут назад

В подмосковном Щелково нетрезвый покупатель набросился на администратора «Пятерочки» и попал на видео. Кадры нападения опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

Пьяный россиянин избил сотрудницу «Пятерочки»
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»Telegram-канал «Что там в Москве?»

На ролике видно, как пьяный мужчина набрасывается на сотрудницу в продуктовом зале и бьет ее по голове. Во время драки покупатель стягивает с администратора верхнюю часть одежды, работница остается в майке.

«Первое правило "Пятерочки": никому не говори о "Пятерочке"», — пошутил один из комментаторов под постом. Многие пользователи сети возмутились инцидентом. Некоторые заявили, что поведение покупателя «позорит русских». «Быдло обыкновенное», — заключил один из юзеров.

Ранее трое московских десантников ворвались в интим-магазин в центре столицы, разгромили его и избили продавца. Сотруднику вырвали серьгу из уха, из-за чего оно порвалось.

Происшествия,Щелково,
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