Пьяный россиянин избил сотрудницу «Пятерочки»

В подмосковном Щелково нетрезвый покупатель набросился на администратора «Пятерочки» и попал на видео. Кадры нападения опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?» Telegram-канал «Что там в Москве?»

На ролике видно, как пьяный мужчина набрасывается на сотрудницу в продуктовом зале и бьет ее по голове. Во время драки покупатель стягивает с администратора верхнюю часть одежды, работница остается в майке.

«Первое правило "Пятерочки": никому не говори о "Пятерочке"», — пошутил один из комментаторов под постом. Многие пользователи сети возмутились инцидентом. Некоторые заявили, что поведение покупателя «позорит русских». «Быдло обыкновенное», — заключил один из юзеров.