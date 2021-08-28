В Мордовии хулиганы испортили подарок Путину

Подвыпившие селяне в Мордовии ограбили местного кузнеца, оборвав «ветки» металлического дерева, сделанного в подарок президенту России Владимиру Путину, передает ФАН.
Мастер-самоучка Федор Зорин соорудил массивное дерево в подарок Путину. На «листья» дерева ушло примерно 20 тысяч монет.
Однако местные жители испортили изделие. Камеры видеонаблюдения засняли, как двое мужчин с признаками алкогольного опьянения проникли в помещение, где хранилось дерево. Они сорвали несколько «ветвей» и, повесив их на шею, скрылись.
Зорин сообщил, что узнал мужчин и не стал заявлять на них я в полицию.
«Как они сами мне сказали, один другого со словами «хочешь покажу, где деньги растут» уговорил залезть в мой гараж», - рассказал кузнец.
По его словам, мужчины сорвали монет общей стоимостью примерно в 50 тысяч рублей. Однако, так как монеты просверлены, они не представляют никакой ценности.
Но, как выяснилось, кузнец не сможет подарить твое творение тому, для кого его сделал. Недавно мастеру пришел ответ от администрации главы государства. Там сообщили, что президент не имеет права принимать подобные подарки.