В Мордовии хулиганы испортили подарок Путину

Подвыпившие селяне в Мордовии ограбили местного кузнеца, оборвав «ветки» металлического дерева, сделанного в подарок президенту России Владимиру Путину, передает ФАН.

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Мастер-самоучка Федор Зорин соорудил массивное дерево в подарок Путину. На «листья» дерева ушло примерно 20 тысяч монет.

Однако местные жители испортили изделие. Камеры видеонаблюдения засняли, как двое мужчин с признаками алкогольного опьянения проникли в помещение, где хранилось дерево. Они сорвали несколько «ветвей» и, повесив их на шею, скрылись.

Зорин сообщил, что узнал мужчин и не стал заявлять на них я в полицию.

«Как они сами мне сказали, один другого со словами «хочешь покажу, где деньги растут» уговорил залезть в мой гараж», - рассказал кузнец.

По его словам, мужчины сорвали монет общей стоимостью примерно в 50 тысяч рублей. Однако, так как монеты просверлены, они не представляют никакой ценности.