Мать убитой тюменской девочки заявила, что хочет зарезать убийцу

Мать изнасилованной и убитой в Тюмени восьмилетней школьницы заявила, что мечтает отомстить преступнику. Об этом сообщает НТВ.

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«Я бы сама его уничтожила. Дали бы мне нож. Я бы его зарезала», - сказала женщина на церемонии прощания.

Отец погибшего ребенка при этом разрыдался, а дядя девочки заявил, что убийцу «надо расстрелять». Он признал, что в произошедшем виновата семья, которая недоглядела за школьницей.

В Тюмени сегодня состоялось прощание с убитой. Пришли родственники, а также соседи, волонтеры, жители города. У траурного зала собралось более 200 человек. Они принесли игрушки, цветы и венки.

В изнасиловании и убийстве девочки обвиняют 40-летнего Виталия Бережного. Следствие заявило, что он признал вину. По версии СКР, обвиняемый был в алкогольном и наркотическом опьянении, когда заманил ребенка в квартиру, изнасиловал и задушил. Через несколько дней он положил тело в коробку и спрятал в зарослях около озера.

Бережной служил в милиции. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.