Появилось видео драки с участием десятков мигрантов, произошедшей накануне на Бауманской улице в Москвы. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

На ролике, снятом очевидцем из окна дома, видно, как толпа мужчин с криками дерется друг с другом на тротуаре. Далее эпицентр потасовки перемещается на траву сквера возле домов.

Ранее сообщалось, что при появлении на месте схватки сотрудников полиции, участники потасовки разбежались. Однако правоохранителям удалось оперативно задержать почти 50 человек, замешанных в инциденте. По итогам разбирательства в отделении полиции на 15 из них составили протоколы об административных правонарушениях по части первой статьи 20.1 КоАП РФ – «мелкое хулиганство».