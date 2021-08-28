Появилось видео драки с участием десятков мигрантов, произошедшей накануне на Бауманской улице в Москвы. Кадры опубликовал РЕН ТВ.
На ролике, снятом очевидцем из окна дома, видно, как толпа мужчин с криками дерется друг с другом на тротуаре. Далее эпицентр потасовки перемещается на траву сквера возле домов.
Ранее сообщалось, что при появлении на месте схватки сотрудников полиции, участники потасовки разбежались. Однако правоохранителям удалось оперативно задержать почти 50 человек, замешанных в инциденте. По итогам разбирательства в отделении полиции на 15 из них составили протоколы об административных правонарушениях по части первой статьи 20.1 КоАП РФ – «мелкое хулиганство».
Напомним, что это уже не первый случай массовых драк в Москве, в которых участвовали мигранты. По этому поводу мэр столицы Сергей Собянин ранее заявлял, что за последнее время порядка 200 мигрантов депортировали из России. По фактам допущенных приезжими нарушений полиция возбудила 800 уголовных дел, около 17 000 мигрантам было запрещено въезжать в Россию.