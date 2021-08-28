Массовая драка мигрантов в центре Москвы попала на видео

Очевидцы в Москве сняли на видео массовую драку, в которой участвовали по меньшей мере десять мигрантов. Видео с места происшествия публикует Baza в своем Telegram-канале.

На кадры попали люди, между которыми произошел конфликт. Мигранты выясняют отношения, они толкают друг друга, бьют по лицу и животу кулаками, а некоторые пытаются разнять дерущихся участников. Прохожие изумленно смотрят на происходящее, часть торопиться уйти подальше от места инцидента, другие останавливаются неподалеку от конфликтующих или бегут к ним на помощь.