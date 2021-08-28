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Массовая драка мигрантов в центре Москвы попала на видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

Очевидцы в Москве сняли на видео массовую драку, в которой участвовали по меньшей мере десять мигрантов. Видео с места происшествия публикует Baza в своем Telegram-канале.

На кадры попали люди, между которыми произошел конфликт. Мигранты выясняют отношения, они толкают друг друга, бьют по лицу и животу кулаками, а некоторые пытаются разнять дерущихся участников. Прохожие изумленно смотрят на происходящее, часть торопиться уйти подальше от места инцидента, другие останавливаются неподалеку от конфликтующих или бегут к ним на помощь.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером в пятницу, 27 августа, в центре Москвы на Бауманской улице. К тому моменту, когда приехали полицейские, участники драки покинули место происшествия.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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