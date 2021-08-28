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В полиции рассказали подробности массовой драки в центре Москвы

Ювелина Бернст
34 минуты назад

После массовой драки в центре Москвы в полицию были доставлены 49 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В полиции рассказали подробности массовой драки в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на Бауманской улице накануне вечером. Все участники драки скрылись до приезда полиции. О пострадавших не сообщается.

Чтобы установить причастных к происшествию и выявить свидетелей, полицейские доставили в отдел 49 человек. В отношении 15 из них были составлены протоколы о мелком хулиганстве.

В настоящее время в МВД проводят проверку по факту произошедшего.

На днях мигранты устроили в Москве массовую драку в хостеле на улице Адмирала Корнилова. В результате были арестованы на 12 суток более 20 человек. В июле у станции метро "Кузьминки" произошла драка с участием порядка 200 выходцев из Средней Ази

Происшествия,МВД,РИА Новости,Москва,
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