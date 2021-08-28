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Полиция пришла к лидеру Rammstein из-за «подставы» организаторов

Елена Прошина
1 час назад

Устроителями музыкального мероприятия в Твери, на котором должен выступать лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, заинтересовались правоохранительные органы. Об этом сообщает «5 канал».

Полиция пришла к лидеру Rammstein из-за «подставы» организаторов
Фото: ТАССТАСС

Деятельность тверского бизнесмена Максима Ларина, который выступает организатором массового мероприятия «Макларин за Родину», изучают правоохранители. Согласно информации на афишах фестиваля, он должен состояться 29 августа в Твери. Предполагается присутствие нескольких тысяч зрителей.

Известно, что Ларин является сторонником партии «Родина». СМИ предполагают, что фестиваль организован в связи с предстоящими выборами депутатов Госдумы. Ранее власти уведомляли Ларина о недопустимости проведения фестиваля в запланированном формате в связи с нарушением антиковидных мер. Причина – вероятность массового инфицирования людей COVID-19 в ходе мероприятия.

Ларин, не смотря на запрет, все равно решил провести фестиваль, прикрывшись приглашением известного артиста – фронтмена Rammstein.

28 августа стало известно, что тверские силовики побывали у Линдеманна и предупредили его о необходимости соблюдать противовирусные ограничения в ходе массовых мероприятий.

Происшествия,Максим Ларин,Партия Родина,Госдума,МВД,Тверь,
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