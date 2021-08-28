Полиция пришла к лидеру Rammstein из-за «подставы» организаторов

Устроителями музыкального мероприятия в Твери, на котором должен выступать лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, заинтересовались правоохранительные органы. Об этом сообщает «5 канал».
Деятельность тверского бизнесмена Максима Ларина, который выступает организатором массового мероприятия «Макларин за Родину», изучают правоохранители. Согласно информации на афишах фестиваля, он должен состояться 29 августа в Твери. Предполагается присутствие нескольких тысяч зрителей.
Известно, что Ларин является сторонником партии «Родина». СМИ предполагают, что фестиваль организован в связи с предстоящими выборами депутатов Госдумы. Ранее власти уведомляли Ларина о недопустимости проведения фестиваля в запланированном формате в связи с нарушением антиковидных мер. Причина – вероятность массового инфицирования людей COVID-19 в ходе мероприятия.
Ларин, не смотря на запрет, все равно решил провести фестиваль, прикрывшись приглашением известного артиста – фронтмена Rammstein.
28 августа стало известно, что тверские силовики побывали у Линдеманна и предупредили его о необходимости соблюдать противовирусные ограничения в ходе массовых мероприятий.