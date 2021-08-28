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Экстремалка уцелела после наезда автомобиля и самолета.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Экстремалка из Якутии чуть не погибла, пытаясь установить рекорд. Лариса Троева должна была удержать с помощью пресса автомобиль весом больше тонны, но доска проломилась, и второе колесо проехало по ней.

Во время трюка сломалась доска, а машина буквально переехала женщину. Но она не погибла и даже не пострадала, а как ни в чем не бывало приступила к следующему заданию.

«У меня давно была мечта за один раз удержать три вида транспорта подряд: мотоцикл, самолет и машину. Только хотелось бы в следующий раз самолет потяжелее. В подготовке главное — сила воли, сила духа и правильное дыхание», — рассказала она изданию ЯкутияDaily.

Помимо машины, по девушке проехал мотоцикл весом 250 килограммов, а в конце — самолет весом 750 килограммов, который спортсменка посчитала легким. Троева — многократная рекордсменка России. Ранее она установила мировой рекорд, протащив с помощью своих волос теплоход «Демьян Бедный» на пять метров.

Происшествия,Общество,Видео,Республика Саха (Якутия),
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