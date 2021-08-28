Экстремалка уцелела после наезда автомобиля и самолета.Видео

Экстремалка из Якутии чуть не погибла, пытаясь установить рекорд. Лариса Троева должна была удержать с помощью пресса автомобиль весом больше тонны, но доска проломилась, и второе колесо проехало по ней.

Во время трюка сломалась доска, а машина буквально переехала женщину. Но она не погибла и даже не пострадала, а как ни в чем не бывало приступила к следующему заданию.

«У меня давно была мечта за один раз удержать три вида транспорта подряд: мотоцикл, самолет и машину. Только хотелось бы в следующий раз самолет потяжелее. В подготовке главное — сила воли, сила духа и правильное дыхание», — рассказала она изданию ЯкутияDaily.