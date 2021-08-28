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В России завели дело на продюсера Rammstein

Майк Габриелян
51 минуту назад

Продюсера группы Rammstein Анара Рейбанда могут депортировать из России. Против него завели административное дело за нарушение миграционного режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В ночь на 28 августа силовики пришли к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну в отель в Завидово под Тверью. Представители правоохранительных органов проверили документы певца и его команды. В частности, вопросы вызвал продюсер Рейбанд.

«Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства», – заявил источник.

По его словам, при пересечении российской границы продюсер заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности.

Названа причина визита силовиков к лидеру Rammstein

В отношении Рейбанда составили административный протокол по статье о нарушении правил въезда в РФ. Материалы направили в городской суд Конаково. Если вину Рейбанда докажут, его поместят в центр временного содержания мигрантов и выдворят за пределы РФ.

Ранее сообщалось, что самому Линдеманну силовики выписали предписание о соблюдении антиковидных мер на предполагаемом концерте в Тверской области. Он планировался, несмотря на ограничение массовых мероприятий.

Происшествия,Видео,МВД,Интерфакс,Россия,
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