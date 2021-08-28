В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На борту самолета Москва - Геленджик не нашли взрывчатку

Ювелина Бернст
24 минуты назад

На борту самолета рейса МоскваГеленджик в столичном аэропорту Домодедово не обнаружили взрывных устройств или других опасных предметов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На борту самолета Москва - Геленджик не нашли взрывчатку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет вылетел из аэропорта в 13:32 по мск, добавил источник. Изначально вылет рейса был запланирован на 11:25.

Об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Геленджик сообщили неизвестные. После этого были эвакуированы пассажиры самолета S7. Людей временно вернули в терминал, а к самолету направили специалистов для проверки.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,АК S7,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Геленджик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители