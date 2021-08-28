На борту самолета Москва - Геленджик не нашли взрывчатку

На борту самолета рейса Москва – Геленджик в столичном аэропорту Домодедово не обнаружили взрывных устройств или других опасных предметов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самолет вылетел из аэропорта в 13:32 по мск, добавил источник. Изначально вылет рейса был запланирован на 11:25.
Об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Геленджик сообщили неизвестные. После этого были эвакуированы пассажиры самолета S7. Людей временно вернули в терминал, а к самолету направили специалистов для проверки.