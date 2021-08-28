На борту самолета Москва - Геленджик не нашли взрывчатку

На борту самолета рейса Москва – Геленджик в столичном аэропорту Домодедово не обнаружили взрывных устройств или других опасных предметов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Самолет вылетел из аэропорта в 13:32 по мск, добавил источник. Изначально вылет рейса был запланирован на 11:25.