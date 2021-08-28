Полицейский удерживал знакомого в подвале из-за долга

В Краснодаре задержали сотрудника полиции, который вместе с тремя знакомыми похитил приятеля из-за денежного долга и поместил его в подвал гаража. В их отношении возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

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По данным следствия, в марте 2021 года старший инспектор ДПС попросил 20-летнего знакомого помочь приобрести подержанный автомобиль, чтобы потом его перепродать. Молодой человек согласился. Деньги на покупку машины полицейский взял у 40-летнего приятеля. Вскоре сотрудник органов возмутился, что машина не была доставлена, из-за чего он не смог отдать долг.

В июле 2021 года полицейский начал обвинил знакомого в неполучении автомобиля и потребовал отдать сумму в размере пяти миллионов рублей, угрожая насилием. Спустя месяц злоумышленник вместе с приятелями выманил мужчину из дома и на машине отвез в один из гаражей на улице Ангарской. Мужчину пристегнули наручниками к металлической конструкции и насильно начали требовать средства.

В итоге правоохранители узнали о произошедшем. Они освободили потерпевшего и задержали злоумышленников. В их отношении завели уголовное дело по статье 126 УК России («Похищение человека»). Их подозревают в похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия. На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.