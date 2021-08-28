В Домодедово эвакуировали пассажиров самолета из-за угрозы взрыва

Пассажиров эвакуировали из самолета S7 в Домодедово из-за угрозы взрыва, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, людей временно вернули в терминал, а к самолету направили специалистов. В самом аэропорту людей не стали эвакуировать.

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета рейса Москва - Геленджик в столичном аэропорту Домодедово.