В Домодедово эвакуировали пассажиров самолета из-за угрозы взрыва

Пассажиров эвакуировали из самолета S7 в Домодедово из-за угрозы взрыва, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, людей временно вернули в терминал, а к самолету направили специалистов. В самом аэропорту людей не стали эвакуировать.
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета рейса Москва - Геленджик в столичном аэропорту Домодедово.
По данным онлайн-табло рейсов аэропорта, из Москвы в Геленджик должен отправиться рейс S7 2097 в 11:25. Рейс задержали.