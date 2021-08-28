Момент приземления самолета на загруженную трассу попал на видео

В Сан-Диего, США, одномоторный самолет совершил аварийную посадку посреди загруженной трассы и протаранил автомобиль. Момент приземления попал на видео, его опубликовал New York Post.

На кадрах с видеорегистратора видно, как воздушное судно ударилось о разделительную перегородку на автомагистрали, задев при этом несколько машин.

Сильнее всего пострадал автомобиль супружеской пары из Техаса, которая приехала в Калифорнию отпраздновать восьмую годовщину свадьбы. Когда путешественники ехали по дороге, они почувствовали резкий удар по крыше, после чего в машине разбились все окна.