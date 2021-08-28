В центре Москвы произошла массовая драка

Массовая драка между мигрантами произошла накануне в центре Москвы. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вечером 27 августа на улице Бауманской в районе дома 35/1 не менее 10 человек устроили массовую драку», - сказал источник.

По его словам, установлено, что в стычке участвовали граждане среднеазиатских стран. Они не использовали оружие, а к моменту приезда сотрудников полиции разбежались. Драку зафиксировали уличные видеокамеры. Полиция начала проверку. В отделение для опроса доставили 12 граждан Киргизии, одного гражданина Узбекистана и одного гражданина Таджикистана.

Инцидент прокомментировал мэр Москвы. Он отметил, что большинство мигрантов ведет себя законопослушно. Они регистрируются, получают и оплачивают патенты, не боятся тяжелой работы и добросовестно трудятся. Но, к сожалению, есть исключения.

«Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады», – заявил Собянин.

Он отметил. что полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в Россию.