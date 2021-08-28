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Неизвестные заявили об угрозе взрыва на борту самолета в Домодедово

Ювелина Бернст
22 минуты назад

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Геленджик в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Стало известно об угрозе взрыва на борту самолета в Домодедово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о "минировании" воздушного судна Airbus A320 поступило в правоохранительные органы. По расписанию он должен был вылететь в 11:25 мск. В настоящее время проводится проверка, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

По данным онлайн-табло рейсов аэропорта, из Москвы в Геленджик должны отправиться два рейса в 11:25. Оба сейчас задержаны, уточняет «360».

Происшествия,Аэропорт Домодедово,МВД,РИА Новости,Москва,Геленджик,Домодедово,
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