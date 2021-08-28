Стало известно об угрозе взрыва на борту самолета в Домодедово

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Геленджик в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Сообщение о "минировании" воздушного судна Airbus A320 поступило в правоохранительные органы. По расписанию он должен был вылететь в 11:25 мск. В настоящее время проводится проверка, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.