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Двое жителей Японии умерли после прививки вакциной Moderna

News.ru
40 минут назад

В Японии два человека скончались после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были выявлены примеси. Проводится расследование причин их гибели, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Двое жителей Японии умерли после вакцинации
Фото: ReutersReuters

Речь идёт о двух мужчинах в возрасте 30 лет. Они умерли через несколько дней после того, как получили вторую дозу вакцины. Присутствовали ли примеси в тех ампулах с препаратом, которые использовались при вакцинации погибших, пока не установлено.

Некоторое время назад Япония получила свыше 1,6 млн доз вакцины Moderna, препарат был направлен в 863 прививочных центра. После того как стало известно о наличии примесей, использование вакцины было приостановлено. Власти страны и производитель уверяют, что проблем с безопасностью и эффективностью препарата нет. Приостановка прививочной кампании является простой мерой предосторожности.

Ранее сообщалось, что американские вакцины Moderna и Pfizer могут иметь серьёзные побочные заболевания — миокардит и перикардит. Они представляют собой воспалительные состояния сердца, которые проявляются в виде одышки, проблем с сердцебиением и боли в груди.

Происшествия,Pfizer,Минздрав РФ,Reuters,Япония,
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