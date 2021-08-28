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В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской больнице

RT на русскомиещё 2
59 минут назад

В региональном управлении МЧС по Ярославской области назвали возможную причину пожара в клинической больнице 3.

В МЧС назвали причину пожара в ярославской больнице
Фото:  Максим Богодвид РИА Новости Максим Богодвид РИА Новости

«Предварительная причина пожара — электротехническая», — говорится в заявлении ГУ МЧС по Ярославской области.

Во время пожара в соответствии с инструкцией персоналом объекта было произведено отключение аппаратов ИВЛ. В здании находились 90 пациентов с COVID-19 и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Пожар потушен.

Замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин ранее опроверг информацию о гибели трёх пациентов ярославской больницы, где произошёл пожар.

Росздравнадзор проведёт проверку для выяснения причин случившегося.

Происшествия,Пожар в Ярославле,Росздравнадзор,МЧС,Ярославская Область,
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