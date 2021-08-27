Очевидцы крушения Су-24 под Пермью рассказали о пострадавших

«Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — рассказала местная жительница.