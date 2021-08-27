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Очевидцы крушения Су-24 в Пермском крае рассказали о пострадавших

Ura.Ru
10 минут назад

Пилоты, катапультировавшиеся из потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24, пострадали в результате приземления. Один из летчиков сломал только руку, травмы другого оказались серьезнее, рассказали URA.RU очевидцы произошедшего.

Очевидцы крушения Су-24 под Пермью рассказали о пострадавших
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — рассказала местная жительница.

«Сложный самолет»: летчик-испытатель о падении Су-24

Тактический бомбардировщик Су-24 разбился вечером 27 августа в Верещагинском округе Пермского края. Двое пилотов катапультировались. За ними отправили вертолет поисково-спасательной службы.

Происшествия,Пермский Край,
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