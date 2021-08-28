«Самолет прямо с пламенем упал в лес»: очевидцы о крушении Су-24

Очевидцы крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае раскрыли подробности трагедии. Так, например, свидетели рассказали о том, как из военного судна катапультировались пилоты.

Фото: Су-25 Су-25

— Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался, — цитирует одну из свидетельниц URA.RU.

Последствия крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае попали на видео. Ролик, снятый очевидцами, появился в Сети вечером в пятницу, 27 августа.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми 27 августа. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта.