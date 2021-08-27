Отца и мать убитой в Тюмени школьницы просят лишить родительских прав

Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района подало в суд иск, в котором просит лишить мать и отца найденной мертвой в Тюмени 8-летней девочки родительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального департамента социального развития.

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Как рассказали в пресс-службе, заседание пройдет 14 сентября. У родителей девочки имеется еще двое несовершеннолетних детей. С июля они содержатся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" по заявлению родителей в связи с оказанием психологической помощи и на период следственных мероприятий. Социальные службы держат семью на контроле.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Тюмени арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы. Мужчина будет находиться под стражей до 25 октября.

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа нашла бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе. Возможный убийца ребенка был задержан днем 25 августа, в Тюмени.