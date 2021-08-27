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На Украине начались задержания критиков «Крымской платформы»

Елена Прошина
17 минут назад

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении группы «вражеских интернет-агентов» в Херсоне, которые работали над дискредитацией «Крымской платформы», её участников и результатов. Как сообщает Telegram-канал «Крым 24», в состав «вражеской ячейки» входили несколько местных жителей.

На Украине начались задержания критиков «Крымской платформы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как установили сотрудники СБУ, информацию для своих публикаций «диверсанты» получали из российских интернет-ресурсов.

Напомним, что накануне власти Украины провели саммит «Крымская платформа», на которой решили привлечь внимание мировой общественности к «деоккупации» Крыма. Участие в нем приняли представители 44 стран и международных организаций.

Участники встречи приняли декларацию, по которой страны рассмотрят новые санкции против России. В документе осуждаются «изменение демографической структуры» и «милитаризация Крыма».

Позднее на самом полуострове прошел круглый стол, в котором приняли участие крымские политики, общественники, журналисты и иные эксперты. Они приняли резолюцию, в которой осудили «Крымскую платформу» и подчеркнули, что проблемы полуострова стали волновать Украину лишь после того, как Крым вернулся в состав России.

Происшествия,В мире,СБУ,Херсон,Украина,
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