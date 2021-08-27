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Шесть катастроф с российскими самолетами насчитали за последний месяц

Lenta.ruиещё 1
31 минуту назад

За последний месяц с российскими самолетами произошло шесть катастроф, подсчитал канал «Военный обозреватель» в Telegram.

Шесть катастроф с российскими самолетами насчитали за последний месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По уже какой-то дурной традиции август (и июль) выдается горячим во всех смыслах. Этот год не стал исключением, особенно на аварии с самолетами», — говорится в публикации.

Первая катастрофа случилась 31 июля (истребитель Су-35, Сахалин), вторая — 14 августа (самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир», Турция), третья — 17 августа (легкий транспортный самолет Ил-112В, Московская область), четвертая — 18 августа (истребитель МиГ-29СМТ, Астраханская область), пятая — 23 августа (тоже МиГ-29СМТ в Астраханской области), шестая — 27 августа (фронтовой бомбардировщик Су-24, Пермский край).

«В результате этих аварий погибли 9 летчиков, в том числе два Героя России», — пишет канал.

В августе польское издание Defence24 написало, что с 2010 года Россия потеряла 46 боевых самолетов, в том числе восемь новых.

«На эти расчеты приходится более десяти процентов производства новых самолетов, хотя они учитывают только выявленные безвозвратные потери, в том числе боевые, но не повреждения и износ, которые в конечном итоге также могут способствовать отзыву машин», — говорилось в публикации.

Там же отмечалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) России находятся в «последнем моменте перед великим регрессом».

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