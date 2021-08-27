Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Под Пермью потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный военный округ.
Два летчика успели катапультироваться, по информации источника «Интерфакса», они выжили.
«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», - сообщили в пресс-службе ЦВО.
По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. Самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Крушение произошло в лесистой местности.
Для эвакуации пилотов к месту направлен вертолет поисково-спасательной службы.
Это четвертое крушение военного самолета за месяц. 31 июля в Хабаровском крае разбился истребитель Су-35, пилот катапультировался и выжил. 17 августа при заходе на посадку на аэродром Кубинка в Подмосковье потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, погибли трое летчиков-испытателей. 18 августа в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб.