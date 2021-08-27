Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Под Пермью потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный военный округ.

Два летчика успели катапультироваться, по информации источника «Интерфакса», они выжили.

«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. Самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Крушение произошло в лесистой местности.

Для эвакуации пилотов к месту направлен вертолет поисково-спасательной службы.