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Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Вероника Полынина
33 минуты назад

Под Пермью потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный военный округ.

Два летчика успели катапультироваться, по информации источника «Интерфакса», они выжили.

«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. Самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Крушение произошло в лесистой местности.

Для эвакуации пилотов к месту направлен вертолет поисково-спасательной службы.

Это четвертое крушение военного самолета за месяц. 31 июля в Хабаровском крае разбился истребитель Су-35, пилот катапультировался и выжил. 17 августа при заходе на посадку на аэродром Кубинка в Подмосковье потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, погибли трое летчиков-испытателей. 18 августа в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб.

Происшествия,Видео,РИА Новости,Пермь,
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