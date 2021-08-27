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Появилось видео первых минут после взрыва в Кабуле

News.ru
17 минут назад

В интернете появилось видео, снятое после первого взрыва у международного аэропорта Кабула в Афганистане. Кадры опубликовал Telegram-канал RT.

Свидетель, который записал видео, рассказал, что ЧП произошло в 10 метрах от него. За 20 лет в Кабуле он впервые увидел взрыв своими глазами. На кадрах заметно, как одни люди бегут, другие толпятся на месте.

Несколько взрывов произошли 26 августа около аэропорта Кабула. Один из них — неподалёку от отеля Baron, где, как уверены западные СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сначала взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что число погибших возросло до 110 человек.

Ответственность взяли на себя террористы ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка).

Представители «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая группировка) осудили теракт. Их представитель Забихулла Муджахид пообещал, что талибы найдут всех виновных в произошедшем и накажут их.

Происшествия,Видео,Талибан,Исламское государство,Кабул,Афганистан,
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