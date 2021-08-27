Сотрудники пограничной службы Литвы доставили мигрантов на белорусскую границу, об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.
«Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев. Для их вытеснения на территорию Беларуси силовики натравливали на иностранцев служебную собаку. Инцидент зафиксирован на участке Лидского погранотряда», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Иностранцы просили предоставить им статус беженцев в Литве, но «вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия», отметили в ГПК Белоруссии.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Литву и Польшу помочь беженцам, которые оказались на их границах с Белоруссией.