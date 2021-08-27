«Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев. Для их вытеснения на территорию Беларуси силовики натравливали на иностранцев служебную собаку. Инцидент зафиксирован на участке Лидского погранотряда», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Иностранцы просили предоставить им статус беженцев в Литве, но «вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия», отметили в ГПК Белоруссии.