В промышленной зоне английского курортного города Ройал-Лемингтон-Спа начался пожар. Очевидцы публикуют видео с места ЧП.
Местные жители утверждают, что слышали звуки взрывов, а затем увидели огромный густого черного дыма. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Служба общественного здравоохранения Великобритании в Уэст-Мидлендсе призывает жителей оставаться дома и закрыть все двери и окна, уточняет РИА Новости. Все обстоятельства случившегося выясняются.