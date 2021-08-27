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На английском курорте прогремел взрыв. Видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

В промышленной зоне английского курортного города Ройал-Лемингтон-Спа начался пожар. Очевидцы публикуют видео с места ЧП.

Местные жители утверждают, что слышали звуки взрывов, а затем увидели огромный густого черного дыма. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Служба общественного здравоохранения Великобритании в Уэст-Мидлендсе призывает жителей оставаться дома и закрыть все двери и окна, уточняет РИА Новости. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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